Sorteggio tosto per Napoli e Lazio in Europa League

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Due gironi tosti per Napoli e Lazio in Europa League. L'urna di Istanbul ha riservato ai partenopei - inseriti nel gruppo C - il Leicester guidato da Brendan Rodgers, i russi dello Spartak Mosca e i polacchi del Legia Varsavia. È andata peggio ai biancocelesti, che nel gruppo E se la vedranno col Marsiglia di Sampaoli e Milik, il Galatasaray guidato da Terim, oltre alla Lokomotiv Mosca. La prima giornata è in programma il 16 settembre, ultimo turno il 9 dicembre. La prima classificata di ogni girone accede direttamente agli ottavi, la seconda affronterà negli spareggi una terza classificata dei gironi di Champions. Questo il quadro completo degli otto gironi: GIRONE A: Lione (Fra), Rangers (Sco), Sparta Praga (Cze), Brondby (Den); GIRONE B: Monaco (Fra), Psv Eindhoven (Ned), Real Sociedad (Esp), Sturm Graz (Aut); GIRONE C: NAPOLI (ITA), Leicester (Eng), Spartak Mosca (Rus), Legia Varsavia (Pol); GIRONE D: Olympiacos (Gre), Eintracht Francoforte (Ger), Fenerbahce (Tur), Anversa (Bel); GIRONE E: LAZIO (ITA), Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Galatasaray (Tur); GIRONE F: Braga (Por), Stella Rossa (Srb), Ludogorets (Bul), Midtjylland (Den); GIRONE G: Bayer Leverkusen (Ger), Celtic (Sco), Betis Siviglia (Esp), Ferencvaros (Hun); GIRONE H: Dinamo Zagabria (Cro), Genk (Bel), West Ham (Eng), Rapid Vienna (Aut). (ITALPRESS). glb/pdm/red 27-Ago-21 12:55