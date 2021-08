Scuola: Giannelli (presidi), 'sono per obbligo vaccinale, intanto applicheremo green pass'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Sono per l'obbligo vaccinale per chi ha a che fare con il pubblico", nel frattempo nei confronti dei docenti no vax "applicheremo la legge che parla di green pass valido. Credo che se si fosse messa in campo una campagna di incentivazione alla vaccinazione forse oggi avremmo più vaccinati. non capisco perché non sia stato fatto". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Gianelli intervenendo a coffee break su La 7.