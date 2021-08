Roma: verso Alfonsi capolista Pd, Lorenzin presidente comitato elettorale Gualtieri**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Si va verso la candidatura di Sabrina Alfonsi, presidente uscente del I Municipio, come la capolista Pd a Roma, seguita dall'ex-calciatore giallorosso Ubaldo Righetti. Beatrice Lorenzin -di cui si era parlato in questi giorni come possibile capolista- presiederà invece il comitato elettorale di Roberto Gualtieri.

Sciolto anche il nodo delle suppletive a Primavalle: i dem hanno deciso di candidare il segretario del Pd di Roma, Andrea Casu. Domani mattina la prima uscita da candidato al mercato di Primavalle insieme a Gualtieri.