Lsct continua le celebrazioni dei 50 anni: a La Spezia l'inaugurazione del Kaleido Tunnel

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Cinquant’anni di storia di un’azienda che raccontano 50 anni di una città intera. Con l’inaugurazione del Kaleido Tunnel, il Sindaco Pierluigi Peracchini e il Ceo di Lsct Alfredo Scalisi, hanno dato seguito alle celebrazioni per il cinquantesimo del primo operatore terminalista privato in Italia, che fa parte del gruppo Contship Italia. Il tunnel di specchi caleidoscopici che riflettono e replicano le suggestive immagini dell’archivio storico di La Spezia Container Terminal (Lsct) e del Comune della Spezia, è posizionato all’interno della passeggiata Morin. Un luogo simbolico di unione tra la città e il porto. La galleria riflessa nel tunnel è composta dalle fotografie dei protagonisti, dei luoghi iconici e della loro trasformazione durante i primi 50 anni dell’azienda, che è parte integrante della città.

Grazie al gioco di riflessi, le immagini sono proiettate lungo il tunnel, in una posizione perfetta per alcuni scatti o selfie dei visitatori. L’installazione, brandizzata Lsct, è stata realizzata da Prodea Group e sarà visitabile gratuitamente dal pubblico, nel rispetto delle norme anti-Covid sino al 18 settembre.

"Celebrare i 50 anni di Contiship alla Spezia significa da un lato ricordare le generazioni di lavoratori e famiglie che grazie al porto hanno potuto trovare risposte ai loro progetti di vita, dall’altro mantenere l’impegno di tenere sempre un equilibrio nella convivenza fra la città e il porto, affrontando tutte le problematiche per migliorare insieme", commenta il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. "Contship - sottolinea - è un’importante elemento di sviluppo del nostro territorio e apprezziamo la nuova sensibilità manifestata con la decisione di restituire alle funzioni urbane una porzione di cinquemila metri quadrati di Calata Paita: un accordo storico, frutto di una volontà reciproca di crescita e sviluppo. Auguriamo ai lavoratori, a tutta la dirigenza e alla proprietà di Contship le migliori fortune per un futuro ancora migliore nella nostra Città".

"Siamo fieri di quanto fatto dall’azienda in questi 50 anni di storia – commenta Alfredo Scalisi Ceo di Lsct. Le bellissime immagini di archivio che si possono ammirare nel tunnel testimoniano il rapporto profondo tra Contship Italia e la Città della Spezia. Di recente abbiamo raggiunto un accordo con l’Autorità Portuale della Spezia che prevede, a partire dal mese di gennaio 2022, la 'restituzione' alla città di cinquemila metri quadrati di Calata Paita. Questo passaggio avviene nell’anno in cui festeggiamo i primi 50 anni di attività e ci accingiamo a scrivere la storia dei prossimi 50, che ci vedranno sempre protagonisti accanto alla Spezia. L’evento di oggi si inserisce nel calendario di iniziative che stiamo organizzando in città", sottolinea.

Nei prossimi giorni al Kaleido Tunnel, aggiunge, "verranno organizzate visite guidate per i cittadini della Spezia, grazie all’impegno volontario del personale Lsct che già svolge un’attività di tutoring all’interno del progetto Porto Lab verso gli studenti”.

Contship Italia, Contship Italia S.p.A. è la holding del Gruppo Contship, operatore indipendente che gestisce terminal container marittimi e ferroviari, offrendo una vasta gamma di servizi intermodali a valore aggiunto. Il Gruppo opera nei terminal container italiani della Spezia, Ravenna, Salerno e a Tangeri, in Marocco. Contship Italia gestisce anche il terminal intermodale di Milano-Melzo, che funge da hub ferroviario per i porti gateway della Spezia e Ravenna, offrendo attività di cross docking per volumi continentali unitizzati. Il Gruppo Contship Italia è parte di Eurokai GmbH Co. KGaA.