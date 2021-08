Governo: Europa Verde, 'dimissioni Durigon atto dovuto e tardivo'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Le dimissioni di Durigon, che noi chiedevamo da mesi, sono un atto dovuto e tardivo, altro che 'gesto di responsabilità e generosità' come commenta Salvini. Il paragone del leader della Lega con la ministra Lamorgese è oltremodo osceno”. Così i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli. “Queste dimissioni rappresentano una buona notizia per la democrazia e l'antifascismo e ci auguriamo possano lanciare un messaggio inequivocabile: in nessuno modo e da parte di nessuno si può oltraggiare la Memoria civile di questo Paese”.