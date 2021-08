Fi: Biancofiore, 'se Berlusconi cerca un papa straniero ha trovato Brugnaro'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Dopo essermi sgolata per anni rimanendo afona, è un buon segno che il presidente abbia preso coscienza dello sfacelo prodotto da alcuni suoi massimi dirigenti che come punta dell’iceberg, hanno portato alla fuoriuscita di circa 53 parlamentari da inizio legislatura senza fare autocritica. E Berlusconi intuisce bene che se non porta immediato rimedio a questa parabola, la diaspora dopo le amministrative di ottobre, poco prima dell’elezione del Presidente della Repubblica, sarà irrefrenabile. Non ho mai condiviso l’incessante ricerca del presidente di un papa straniero avendo ottimi dirigenti all’interno di Forza Italia mai valorizzati, ma curiosamente questa volta lo aveva trovato proprio lui: il sindaco di Venezia Brugnaro. Come nel gioco dell’oca, Berlusconi torni alla casella come la sua intelligenza gli suggerisce". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Coraggio Italia.

"Brugnaro -sottolinea- è un imprenditore, un uomo di sport, empatico, simpatico e vincente. La naturale continuazione. Auguri di pronta guarigione al presidente Berlusconi, ricoverato in queste ore per accertamenti".