Dc: Rotondi, 'a ottobre a Saint Vincent alla ricerca della Balena Verde' (2)

(Adnkronos) - Sabato 23 ottobre alle 11 tavola rotonda sul tema 'Quattro liste al 20%, dov’è la nuova Dc?', con Guido Crosetto, Paola De Micheli, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Rocco Buttiglione, Augusto Minzolini, Francesco Verderami, Ettore Rosato, Nello Musumeci. Modera Angelo Polimeno Bottai. A seguire, alle ore 16, un’altra tavola dal tema 'Arriva la Balena Verde?', con Paola Balducci, Marco Boato, Angelo Bonelli, Michele Zuin, Renato Soru, sindaci Verdi (Francia e Germania), Rocco Buttiglione, Davide Maraffino, Paolo Prisco, Fabio Rampelli. Modera Stefano Tunis.

Domenica 24 ottobre, dopo la Santa Messa, alle 10 tavola rotonda conclusiva con Silvio Berlusconi, Giampiero Catone, Lorenzo Cesa, Oscar Di Montigny, Maria Stella Gelmini, Roberto Occhiuto, Gianfranco Rotondi, Antonio Tajani, con Anna La Rosa come moderatrice. E’ prevista la presenza dei ministri Renato Brunetta, Mara Carfagna e Massimo Garavaglia, che si inseriranno nel programma in base agli impegni istituzionali. Non è escluso che quest’anno il presidente Berlusconi possa essere presente nuovamente a Saint Vincent e in ogni caso un eventuale collegamento video sarà predisposto solo per il suo intervento, per tutti gli altri relatori non è prevista la possibilità di intervento a distanza.