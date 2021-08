Afghanistan: Tripodi (Fi), 'Ue deve avere ruolo centrale'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "L’Ue deve necessariamente avere un ruolo centrale nella drammatica crisi afghana, fa bene il nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani a sottolinearlo, soprattutto perché attualmente l’Unione europea non si è ancora dotata di quella difesa comune, che è elemento essenziale per acquisire maggiore autorevolezza e una capacità di difesa autonoma da altre potenze globali, oltre che per alimentare una industria e una salvaguardia comune. I tempi sono maturi non possiamo essere più essere silenti spettatori dipendenti da decisioni altrui, considerato anche la crescente l’influenza di Cina e Russia nello scenario globale”. Lo dichiara Maria Tripodi, deputata e capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio.