Afghanistan: Sereni, 'Europa deve acquistare autonomia strategica'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “L’Europa ha l'urgenza di essere più protagonista sulla scena mondiale. Abbiamo registrato che gli interessi strategici degli Stati Uniti, che sono i nostri principali alleati, non necessariamente coincidono sempre con gli interessi strategici dell'Europa. Quindi dobbiamo accelerare sul versante dell’autonomia strategica dell'Europa, non in alternativa alla Nato e al rapporto transatlantico, ma in modo complementare”. Lo ha afermato Marina Sereni, viceministro agli Affari Esteri, durante la puntata odierna della trasmissione 'Agorà Estate', il programma condotto da Roberto Vicaretti su Raitre.