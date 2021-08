Afghanistan, Fedriga "Serve importantissimo rafforzamento confini"

ROMA (ITALPRESS) - "Non c'è dubbio che serve controllare quelle rotte" balcaniche "non si può pensare che in Europa si possa entrare senza un permesso. Gli ingressi irregolari rischiano di portare a una situazione fuori controllo, credo che serva un rafforzamento importantissimo dei confini". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, a Morning News su Canale 5. "Questo è insostenibile per uno Stato democratico, sta passando la linea di pensiero dove confini e leggi non esistono e penso che questo sia un problema", ha aggiunto. (ITALPRESS). tan/mgg/red 27-Ago-21 09:12