Afghanistan: Cattaneo (Fi), 'Fini incita all'odio, Mulè lavora per salvare vite'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Massimo Fini oggi su ‘Il Fatto Quotidiano’ supera un confine invalicabile: non augura semplicemente la morte del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè per mano talebana, ma incita all’odio e istiga alla violenza con parole che oltrepassano il senso della libertà di espressione e delle regole democratiche". Lo afferma Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito.

"Massimo Fini -aggiunge- è libero di scrivere certe porcherie proprio perché vive in una democrazia che non vede i Talebani, per nostra fortuna, al potere, che non vede la Shari’a quale legge di vita e delle istituzioni. Solidarietà quindi a Giorgio Mulè che in queste ore, a differenza di chi dispensa sapere dall’alto della sua penna, sta lavorando giorno e notte con le nostre Forze Armate per salvare quante più persone possibili”.