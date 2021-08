Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "La tragedia in Afghanistan evidenzia anche la dipendenza dell'Europa dalla politica estera e di sicurezza di Washington. Siamo arrivati a una svolta. La difesa comune europea non è più un'opzione. L'unica domanda è quando". Ad affermarlo in un tweet è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton.