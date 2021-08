Spazio: Blue Origin, completata nuova missione New Shepard

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Nuova missione compiuta per Blue Origin, la società fondata da Jeff Bezos. La società, infatti, ha completato con successo la 17a missione New Shepard nello spazio. Il volo di oggi era senza equipaggio. "Il volo di oggi ha permesso di effettuare degli esperimenti in collaborazione con la Nasa", spiega Bob Smith, Ceo di Blue Origin. "Siamo grati alla Nasa per aver collaborato ancora una volta con noi in questo esperimento e siamo orgogliosi del team Blue Origin per aver eseguito un grande volo a supporto di tutti i nostri clienti".