Scuola: sottosegretario Sasso, 'su esclusi da green pass Mi al lavoro'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Il mondo della scuola è estremamente complesso e ha dentro tante figure diverse per mansioni e tipologie contrattuali, in più c’è un numero rilevante di operatori esterni. Gli uffici del Ministero sono quotidianamente al lavoro per rilevare e correggere eventuali criticità che dovessero emergere". Lo afferma il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso rispondendo all'Adnkronos dell'esclusione dall'obbligo di green pass degli Its (Istituti tecnici superiori) e Iefp (Istruzione e Formazione Professionale) di operatori delle mense, assistenti all’autonomia e alla comunicazione e di supporto ad alunne ed alunni con disabilità che operano a scuola ma non sono dipendenti del ministero dell'Istruzione.