Scuola: il sondaggio di Orizzonte Scuola, 'il 57,19% dice no a green pass'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Obbligo green pass per accedere a scuola fino al termine della pandemia? No, grazie. E’ quanto emerge dal sondaggio di Orizzonte Scuola che ha raccolto quasi 13 mila risposte. Complessivamente, il numero di partecipanti alla breve rilevazione, è di 12.858. Nello specifico, la misura è sbagliata per 7353 utenti, pari al 57,19%, contro 5505 utenti che invece si dicono favorevoli al green pass fino al termine della pandemia, ovvero il 42,81% del totale. E' quanto si legge nel sondaggio on-line realizzato da Orizzonte Scuola.