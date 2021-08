Pd: programma di domani festa dell'Unità a Bologna

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Questo il programma di venerdì 27 agosto alla Festa nazionale dell’Unità in corso a Bologna: Sala dibattiti Nilde Iotti, ore 20.00 'Strage di bologna, 40 anni di associazione per le vittime' con Paolo Bolognesi, Presidente Associazione vittime della strage di Bologna; Matteo Lepore, assessore alla Cultura e candidato sindaco di Bologna; Alessia Merluzzi, avvocata penalista; Emma Petitti, Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna; Andrea Speranzoni, Avvocato penalista. modera Eleonora Capelli, Giornalista. Si legge in una nota del Pd.

Alle ore 21.30 'Il manifesto di Ventotene ottant’anni dopo, ursula Hirschmann e Ada Rossi costruttrici di Europa' con Marcello Belotti, Editor in spagnolo del pensiero federalista o attivista federalista; Silvana Boccanfuso, Autrice; Antonella Braga, Autrice; Andrea Cozzolino, Europarlamentare. modera Antonella Rampino, Giornalista.

Nella sala dibattiti Franco Marini alle ore 20.00 'La riforma degli its, un’opportunità di crescita, innovazione, lavoro' con Giovanni Brugnoli, Vicepresidente Confindustria; Vincenzo Colla, Assessore sviluppo, green economy, lavoro e formazione Regione Emilia-Romagna; Gianna Fracassi, Segreteria nazionale CGIL; Assuntela Messina, Sottosegretaria di Stato all’Innovazione tecnologica; Alessandra Nardini, Assessora Istruzione, Formazione Regione Toscana; Serse Soverini, Deputato PD. modera Orsola Riva, Giornalista. Tutti i dibattiti della Sala Iotti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del PD e, in audio, su Radio Immagina. I dibattiti della Sala Marini saranno trasmessi in diretta su Radio Radicale.