Fiera: dal 23 novembre torna a Milano Eicma, il salone delle due ruote

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Torna da 23 al 28 novembre prossimi alla Fiera di Milano, a Rho, Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote. Il salone, arrivato alla 78esima edizione, si presenta come un banco di prova della ripartenza dopo la lunga emergenza sanitaria. Il tutto all'insegna della sicurezza. "L’edizione 2021 rappresenta per tutta la filiera un appuntamento molto significativo e per gli appassionati sarà finalmente un’occasione per vivere in sicurezza la loro passione e per vedere dal vivo tutta l’offerta del settore in un unico momento senza l’intermediazione di un qualcosa di virtuale", ha detto Pietro Meda, presidente di Eicma, in conferenza stampa a Milano.

Nella seconda parte del 2021 Fiera Milano ospiterà oltre 30 manifestazioni fieristiche, ha ricordato Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano, ed Eicma "è una tra le più importanti, poiché è un punto di riferimento imprescindibile per la sua industry che, in Italia, rappresenta un fatturato di oltre 6 miliardi di euro ed è considerata la prima, in Europa, per produzione, sia ciclo che motociclo”.

Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma e presidente di Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, ha sottolineato “il protagonismo che le due ruote hanno maturato nella mobilità post-Covid. Il settore sta vivendo infatti un momento molto stimolante: c’è tanto interesse attorno al nostro mondo, sempre più per passione e anche per una nuova domanda di mobilità i mercati delle due ruote a motore, a pedale ed elettriche stanno facendo segnare numeri molto positivi, in controtendenza rispetto a molti altri settori". Questo, ha continuato, "infonde particolare fiducia non solo nel settore, ma anche rispetto al successo della nostra manifestazione”.