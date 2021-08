Eutanasia: Cappato, 'possibile superare milione firme, risultato storico' (2)

(Adnkronos) - "Le firme credo che verranno depositate ai primi di ottobre -continua Cappato- le 500mila firme cartacee necessarie sono state raggiunte. Ora senza l'assillo della raccolta, potremo impiegare il mese di settembre anche per una campagna di informazione in modo che i punti di raccolta diventino anche luoghi di conoscenza sul tema del fine vita in generale L'occasione insomma per una presenza di qualità per poter dialogare su questi temi, ovviamente anche con chi la pensa diversamente".

Una sopresa di queste settimane, aggiunge Cappato, è stata la partecipazione dei giovani: "Sono moltissimi, molti di più di quello che potevamo immaginare visto che le nuove generazioni sono un po' distanti da tutto quello che somiglia alla politica ed è una situazione grave questa per la democrazia".

"Però evidentemente sui temi che hanno una loro concretezza, i giovani partecipano. A prescindere dalla nostra campagna, la passione si può ritrovare anche con posizioni diverse dalla nostra e questo è un grande segnale di speranza".