Covid: Fornaro, 'trovare risorse per lavoratori in quarantena'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Così come è stato nel 2020 è necessario anche per quest’anno trovare le risorse per la copertura previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori in quarantena per il Covid 19. L’emergenza sanitaria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 e in parallelo devono andare anche le tutele messe in campo durante la pandemia". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"E’ indispensabile che sia ripristinata l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia e bisogna che il Governo lo faccia subito per non lanciare messaggi sbagliati e soprattutto si finisca per mettere in difficoltà i lavoratori".