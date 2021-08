Calcio: stampa inglese, Manchester City disposto a versare a CR7 stesso stipendio Juve

Manchester, 26 ago. -(Adnkronos) - Il Manchester City è disposto a versare a Cristiano Ronaldo lo stesso stipendio attualmente percepito alla Juventus e quindi 31 milioni di euro. Lo riporta Sky Sports UK, secondo la quale Jorge Mendes, agente di CR7 starebbe lavorando per portare il 5 volte pallone d'oro alla corte di Pep Guardiola. Mancherebbe solo da accontentare la Juventus che non vuole perdere a zero il portoghese, i bianconeri voglio 25-30 milioni per non mettere una minusvalenza a bilancio.