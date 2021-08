Parigi, 26 ago. - (Adnkronos) - Duecentoventi milioni. E' questo il prezzo fissato dal Paris Saint Germain per vendere Kylian Mbappé al Real Madrid, secondo quanto riporta la testata francese 'Le Parisien'. Il presidente del Real Florentino Perez non molla e punta a trattare con la dirigenza parigina per portare il 22enne attaccante francese alla corte di Carlo Ancelotti.