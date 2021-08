Calcio: Juventus, Ronaldo si è allenato regolarmente

Torino, 26 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha svolto l'intera seduta di allenamento mattutina insieme ai compagni agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri. Intanto il suo procuratore Jorge Mendes incontrerà oggi la dirigenza bianconera in un faccia a faccia che non si svolgerà alla sede della Juventus alla Continassa, per parlare del futuro, che CR7 vorrebbe lontano da Torino, magari alla corte di Pep Guardiola al Manchester City.