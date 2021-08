Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Minacce di morte e intimidazioni non prevarranno mai. Il Pd esprime piena solidarietà a Vito De Filippo, a tutta l’amministrazione comunale di Sant’Arcangelo e al sindaco Salvatore La Grotta per le gravi minacce ricevute. Gli amministratori locali sono il primo presidio sul territorio e a loro vogliamo esprimere il supporto di tutti i Democratici". Lo afferma, in una nota, il Partito democratico.