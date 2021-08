Afghanistan: Sala, 'altri 20-25 profughi in arrivo, per ora problema non c'è'

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "A oggi sono arrivati un po' più di 30 persone, sono alcuni nuclei familiari che lavoravano per la fondazione Veronesi e che sono ricoverati in un Covid hotel, una destinazione momentanea ma che funziona. La Prefettura ci dice che ne sono in arrivo altri 20-25 per i quali ci sono delle destinazioni tranquille e sicure". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala fornisce i dati dei profughi afgani arrivati in città.

Un tema che per ora non preoccupa. "Dipenderà dalla dimensione successiva, in questa prima dimensione - parliamo di meno di 60 persone - il problema non c'è, abbiamo associazioni e famiglie che si offrono di ospitare e abbiamo possibilità di ospitarne anche molti di più", conclude Sala a margine di un evento in via Padova.