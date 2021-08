Afghanistan: Della Vedova, 'serve esercito comune europeo'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Serve un esercito comune europeo per rafforzare la Nato, affiancando gli Stati Uniti. L’ostacolo per arrivare ad avere una difesa comune europea, con una diplomazia comune, è però tutto politico: invece di parlare della necessità e dell’opportunità di avere un sistema comune di difesa per un dialogo serio, franco e paritetico con gli Stati Uniti, l’Europa si sta dividendo sui poche migliaia di profughi afgani”. Lo ha detto a “Omnibus” su La7 il sottosegretario agli Affari Esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

“Più Europa – ha aggiunto - aveva nel suo programma per le europee la creazione di un esercito comune e ho fatto la mia prima campagna elettorale europea da militante nel 1994 con un libretto ‘Stati Uniti d’Europa subito’ sostenendo proprio la necessità di una politica estera e di difesa comune. E’ vero che a livello operativo e tecnologico c’è integrazione tra eserciti, ma sul piano decisionale, come abbiamo visto in Afghanistan, decidono gli americani perché sono la magna pars dell’esercito”, ha concluso Della Vedova.