Afghanistan: De Petris, 'non cedere a ricatto terroristi e accelerare evacuazione'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Siamo vicini alla popolazione afghana, che vive un'altra giornata di terrore e orrore, e a tutte le vittime dei feroci attentati di oggi a Kabul. Sono convinta che il nostro Governo non cederà a questo ricatto e continuerà nelle operazioni di evacuazione con l'obiettivo di mettere in salvo tutti coloro che hanno collaborato con la nostra missione. Ma la situazione diventa ogni ora più pericolosa: bisogna fare il possibile per accelerare l'evacuazione”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris.