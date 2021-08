Afghanistan: Castaldo-Ferrara (M5S), 'su corridoi umanitari applicare direttiva Ue'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - La Direttiva per la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati 2001/55/CE è la giusta base legislativa sulla quale organizzare i programmi nazionali di protezione per i rifugiati afghani e va applicata senza indugio. La richiesta arriva da 76 europarlamentari, provenienti da tutto lo spettro politico del Parlamento europeo, che hanno cofirmato la richiesta in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, all’Alto Rappresentante, Joseph Borrell, e alla commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson. Ad annunciarlo Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo, e Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, primi firmatari della lettera.

"Questa ampia adesione -aggiungono- dimostra che al Parlamento europeo è possibile arrivare a una chiara e forte maggioranza in favore dei corridoi umanitari europei. Il Parlamento europeo è pronto a fare la sua parte mettendo al centro solidarietà e responsabilità già a partire dalla prossima plenaria di settembre. L’atteggiamento di chiusura di alcuni Paesi membri dell’Unione europea non rappresenta la posizione ufficiale delle Istituzioni europee e -siamo certi- è minoranza in Consiglio".

"L’Unione europea, assieme ai suoi partner e alleati storici come Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, ha enormi responsabilità verso i cittadini afghani e difenderà sempre i valori della democrazia, i diritti fondamentali e la giustizia sociale. In Afghanistan -concludono Castaldo e Ferrara- oggi c’è una vera e propria emergenza umanitaria e ogni nostro sforzo deve andare verso la protezione di chi oggi rischia la propria vita: non c’è tempo da perdere”.