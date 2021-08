Afghanistan: Biancofiore, 'reagire subito ad attentati, serve strategia Onu'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Gli attentati di questi minuti all’aeroporto di Kabul, largamente attesi e non scongiurati, sono strategia Isis e probabilmente talebana, altamente simbolica. Le azioni dei kamikaze mirano infatti a colpire da una parte il cuore e i valori dell’occidente e della Nato, dall’altra a incutere terrore alla popolazione afghana, non solo con la minaccia di morte ma con l’uccisione definitiva della credibilità e della speranza prospettate dalle potenze democratiche. Azioni terroristiche esemplari per mettere in evidenza la debolezza dell’Occidente, che si è dimostrato vile e incoerente. Serve una reazione immediata congiunta tramite risoluzione dell’Onu , a rischio ci sono non solo migliaia di vite umane, bambini compresi, ma i valori non negoziabili della nostra civiltà". Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo in commissione Esteri della Camera di Coraggio Italia.

"L’Occidente, dopo la pessima figura mostrata in questi giorni con un ritiro che sa di ammutinamento, deve ritrovare l’unità e l’orgoglio -aggiunge- per reagire all’attesa escalation di terroristi che predicano la morte sulla vita".