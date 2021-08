Scuola: Turi (Uil), 'Green pass a 12 mesi? Non serve a niente'**

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Estensione del certificato verde da 9 a 12 mesi dalla seconda dose? "Sì se ci sono rilevanze scientifiche, ma non vorrei che l'estensione sia una invasione di campo, una pressione della politica. Ma dal punto di vista della scuola la proroga non serve a niente. Il problema della difficilissima gestione resta inalterato". Lo dice all'Adnkronos il segretario nazionale di Uil Scuola Pino Turi che rimarca: "Per chi dovrà fare le verifiche, non cambierà nulla. Per la scuola non c'è nessun vantaggio".