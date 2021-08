Scuola: Ruffino (Ci), 'regole semplici e chiare per lezioni in presenza'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Manca meno di una settimana all’apertura degli istituti scolastici ma la confusione è ancora molta sulle regole che garantiranno la sicurezza nelle classi e ministero, presidi e sindacati continuano a litigare. Dopo l'esperienza vissuta, continuare a sentir parlare di classi pollaio mi addolora profondamente. Come mi addolora l'ipotesi che l'unica alternativa possibile, per evitare problematiche e gestioni surreali e incerte tra mascherine, tamponi, green pass, possa essere quella di riportare i ragazzi in un'aula virtuale ricorrendo alla dad". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia.

"Siamo di fronte -aggiunge- ad un nuovo labirinto fatto di regole, obblighi, divieti e indicazioni. Faccio un appello al ministro Bianchi affinchè si faccia uno sforzo di semplificazione e chiarezza. Evitiamo di complicare la vita ai protagonisti del mondo della scuola e proviamo a ritornare alla normalità a partire già dall'anno scolastico in partenza a settembre 2021, ridando dignità ad una formazione in presenza".