Roberto Costa, la cucina “senza ego” che vince nel mondo e sa fare scuola

“Mio papà era un portuale e la mamma una casalinga, la trattoria la comprarono quando papà andò in pensione nel porto, nel 1990, investendo metà dei soldi della liquidazione e firmando diverse cambiali”: comincia così il racconto che Roberto Costa – oggi imprenditore, chef, vincitore di “4 ristoranti a Londra” con Alessandro Borghese, ambasciatore genovese nel mondo su nomina del sindaco di Genova Marco Bucci e Direttore della Camera di commercio italiana in UK – fa di se stesso, dai primi passi ad oggi, quando sta per lanciare un’Accademia – Roots, L’accademia delle due isole – che promette di scrivere una pagina importante e nuova nella cultura gastronomica italiana nel mondo.

Allora, Roberto: partiamo dalle tue origini, i tuoi genitori avevano un ristorante a Genova?

In realtà tutto incominciò in quel locale della periferia di Genova, a duecento metri dal depuratore della Val Polcevera, nessuno in Famiglia aveva esperienza nel settore.

Da che cosa è nata realmente la tua passione per la cucina ma in particolare per la carne?

Mio fratello aveva fatto il garzone da un macellaio molto bravo a Genova e aveva una grande passione, ogni volta che ritornava a casa raccontava come aveva disossato un bovino e quello che si poteva cucinare da ogni taglio anatomico, ascoltarlo era entusiasmante. Lui però, come tutti i macellai che ho conosciuto, non parlava mai della razza bovina, cosa che a me affascinava parecchio. Da quel momento ho incominciato ad appassionarmi delle varie razze bovine e a studiare nelle loro caratteristiche.

Hai fondato una catena di ristoranti chiamata Maxela che in genovese significa “macellaio” perché hai selezionato proprio la fassona come Regina dei tuoi ristoranti e piatti?

Perché ho provato quasi tutte le razze bovine del mondo in 15 anni: Danese, Bavarese, Chianina, Wagyu, Manzetta Prussiana, Croata, Polacca, Simmenthal, Angus, Hareford, laveron, Charolais, Aubrac, Blu Alpina, Frisona, Podolica, Matsutsaka, marchigiana e molte altre ma l’unica che mi ha dato soddisfazione a 360 gradi è stata la Fassona, che ho trovato da Daniele Oberto. Il tempo e la pazienza di aspettare sono due doti fondamentali per fare bene il lavoro del ristoratore, Daniele è stato il primo a portare al macello il bovino dopo i 36 mesi di età, quindi molto dopo la media che era tra i 18 e 21 mesi di età. Il bovino cresce in tre fasi: ossa, carne e grasso e solo dopo questa ultima fase è giusto portarla al macello, la carne ha un sapore piu completo e l’animale viene rispettato molto di più. Purtroppo la scelta della macellazione precoce è data esclusivamente da un fattore economico perchè c’è più resa di carne e avviene tutto più in fretta, in questo modo si cambia la percezione delle persone rispetto alla qualità. e mi spiego: mia madre andava dal macellaio e si fidava di lui, quindi accettava di acquistare una fettina di carne magra e senza grasso, di un animale giovane, il risultato era un gusto neutro, carne piena di acqua che evaporava appena si metteva nella padella, tu quindi ti abituavi a quel gusto e vedevi in quella carne la qualita che, in realtà, non esisteva. Io compro tutte le parti anatomiche del bovino femmina di Fassona, sia anteriore che posteriore, le interiora e il lombo, questo perché la sostenibilita è fondamentale, macellare un animale per acquistare solo il filetto o un particolare muscolo dell’animale è una mancanza di rispetto immensa. La differenza, come dicevo, la fa il tempo, infatti, il lombo da cui ricaviamo le bistecche alla fiorentina o le costate, deve maturare in apposite celle per 7/9 settimane, i tagli del quarto posteriore per 2/3 settimane e la parte dell’anteriore solo pochi giorni. Ecco, la fassona è l’unica razza con cui io abbia lavorato che mi garantisce la massima resa dei piatti in ogni parte anatomica, per questo la lavoro ormai da quindici anni.

Dai “12 ristoranti” in tutta Italia, per poi approdare in UK: raccontaci questa tua scelta professionale e anche di vita.

Dopo aver aperto 12 Ristoranti in Italia con i miei soci Alessandro Garrone (ERG) e Marco Pedrelli, li avevo convinti a provare il format in una città cosmopolita, considerando pure che nel 2012 c’erano le Olimpiadi a Londra, così dopo qualche mese di “pushing” riuscii ad acquistare un Ristorante ad Old Brompton Road, poi rivelatosi il Ristorante di più grande successo della mia vita. Io non sarei dovuto ad andare a Londra ma poichè la persona che avrebbe dovuto gestirla si tirò indietro all’ultimo momento, decidemmo che avrei seguito io una brevissima start up di poche settimane....considera che io non parlavo una parola di inglese. La cosa buffa fu che la squadra che doveva gestire il locale era già completamente assunta dal mio predecessore ed io mi ritrovai con 16 stranieri che non capivano l’italiano, quindi comunicavo a gesti, per poi convincerli ad andar via perche non ci sarebbe stato futuro per loro, cosi fecì una squadra di ragazzi italiani e incominciai a formarli, raccontando la storia delle origini della fassona piemontese e della biodiversità italiana, che ci donava prodotti unici al Mondo, una cucina senza ego, fatta di prodotti e produttori e, meno, di ricette. Io mi innamorai di Londra e del modo di lavorare, la gestione del back office era completamente diversa da quella italiana, così il bagaglio a mano che avevo portato si trasformò in un armadio pieno di vestiti e mi trasferii lì definitivamente, lasciando in Italia i mei cari che non capivano la mia scelta. Le volte che ho avuto più successo nella vita è stato quando ho preso decisioni forti e non ho pensato ad alternative. E’ stata la scelta più felice della mia vita.

I tuoi ristoranti londinesi hanno un concept totalmente ligure rispettandone interamente le tradizioni culinarie e ingredienti tipici, quali sono i piatti più importanti nel tuo menù?

In realtà il mio menu è più coerente con la “via del sale”, cioè ligure e piemontese. Ho scelto la Fassona, ma prodotti come l’extravergine ligure, il pesto, il tocco alla Genovese e il latte dolce fritto sono piatti della tradizione che mi porterò sempre dietro, cosi come la focaccia al formaggio, pero’ la regina del menu è la carne.

Hai allestito i tuoi ristoranti come dei veri e propri “palcoscenici“ perché questa scelta?

Perché la ristorazione è Teatro, tu non alzi una saracinesca o apri una porta ma alzi un sipario perché tutti I giorni entri in scena recitando una parte, se sei bravo gli ospiti ti applaudono, se non sei bravo ti fischiano (metaforicamente scrivendo). Prestare servizio è un arte e ritengo che siano molto più romantici un paio di mocassini consumati da cameriere che un paio di scarpe da cuoco.

Parlaci dell’Accademia che hai fondato.

Per avere successo in questo lavoro, credo fermamente ci vogliano sei cose: formazione, formazione, formazione, motivazione, motivazione, motivazione. Se tu formi bene un ragazzo lo motivi. Inoltre, condividere per me vale sempre doppio ed avere la possibilità di dare ciò che ho ricevuto mi fa stare bene. In Italia c’è il reddito di cittadinanza, cioè un modo per disincentivare I ragazzi a formarsi, crescere ed affermarsi,...la mia accademia ha esattamente il significato contrario.

Oltre ad essere imprenditore, Chef, ricopri anche innumerevoli ruoli istituzionali tra cui: sei vicepresidente Confassociati UK, Direttore della camera di commercio in UK e ambasciatore della cucina genovese nel mondo, traguardi importanti. Quale è il prossimo evento istituzionale?

La nomina ad Ambasciatore Genovese nel Mondo è un riconoscimento dato direttamente dal Sindaco di Genova Marco Bucci di cui vado molto fiero. Il prossimo evento istituzionale sara’ il lancio dell’accademia: Roots - L’accademia delle due isole. Sarà presentata a Ortigia il 23 settembre dal console generale italiano a Londra Marco Villani e dal Sindaco di Ortigia, un altro progetto di cui vado particolarmente fiero.