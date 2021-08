Paralimpiadi: nuoto, Bocciardo oro nei 200 stile libero**

Tokyo, 25 ago. - (Adnkronos) - Seconda medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, ancora una volta dal nuoto. Dopo il successo di Carlotta Gilli nei 100 metri farfalla, Francesco Bocciardo trionfa nei 200 metri stile libero S5. Il ligure, classe 1994, tocca in 2'26"76 precedendo lo spagnolo Ponce Bertran (2'35″20) il brasiliano De Faria Dias (2'38″61). Nella gara femminile bronzo per Monica Baggioni. Oro per la cinese Zhang in 2'46″53, argento per la britannica Kearney (2'46″65) e bronzo per l'azzurra, classe 1998,i con 2'55″70.