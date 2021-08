Lombardia: radar Arpa per monitorare frana Tavernola Bergamasca

Milano 25 ago. (Adnkronos) - Da ieri un radar di Arpa Lombardia monitora costantemente la frana del Monte Saresano del Comune di Tavernola Bergamasca.

"Si tratta di una misura importante necessaria per monitorare l'andamento del fenomeno franoso e agire di conseguenza", sottolinea in una nota l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. spiegando che il "radar sorveglierà costantemente la parete, permettendo così di acquisire dati in tempo reale e allertare tempestivamente, in caso di emergenza, la sala operativa regionale per il coordinamento di tutti gli enti locali e regionali coinvolti, oltre a verificare l'efficacia degli interventi futuri".

"La situazione attuale è al momento sotto controllo", assicura Foroni, garantendo che "l'attenzione regionale continuerà ad essere costante per garantire la sicurezza della popolazione".