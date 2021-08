Gli incentivi sui pagamenti digitali: un asset della rivoluzione cashless in Italia

Al WMF2021 - la 9^ edizione del più grande Festival sull'Innovazione realizzato da Search On Media Group e tornato nuovamente in presenza dal 15 al 17 luglio 2021 al Palacongressi di Rimini - si è riunito il mondo dell’innovazione e dell’imprenditorialità grazie al World Startup Fest, una manifestazione inaugurata quest’anno dal WMF e dedicata a startup e scaleup da tutto il mondo che verrà ulteriormente potenziata in occasione della prossima edizione del Festival, che per il suo decimo anniversario si sposterà alla Fiera di Rimini il 16, 17 e 18 giugno 2022.

Oltre alla nona finale della Startup Competition più grande d’Italia - che quest’anno ha visto Recornea e MyLeg aggiudicarsi il premio della giuria di investitori e del pubblico presente collegato tramite wmf.ibrida.io - il WMF2021 ha inserito all’interno della propria agenda nuove opportunità di visibilità e sviluppo per realtà imprenditoriali affermate e in fase di crescita. A presentare la competition, per il terzo anno consecutivo, Diletta Leotta al fianco di Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “Il tessuto imprenditoriale italiano rappresenta il cuore dell’ecosistema internazionale. Tuttavia, è opportuno intensificare la cooperazione tra le varie realtà sul mercato per capire come colmare il gap burocratico che limita la possibilità delle nostre imprese di scalare nei diversi mercati. Siamo felici e fieri di avere creato iniziative come questa che rappresentano non solo un momento di confronto, ma, soprattutto, di creazione di opportunità per molte realtà”.

Sul Mainstage del Festival, il panel ScaleUp For Future ha permesso, infatti, a sei Scaleup selezionate e provenienti da Italia, Inghilterra, Paesi Bassi, Parigi e Singapore di presentarsi al pubblico presente a Rimini e in collegamento su wmf.ibrida.io.

Tra le realtà che si sono alternate con pitch e case studies Bidroom, ContentSquare, foodpanda, PatchAi, Revolut e SumUp, che hanno esposto i loro progetti innovativi e si sono confrontate sul tema dell'internazionalizzazione offrendo un doppio punto di vista: startup italiane che si affacciano all'estero e realtà internazionali che crescono all’interno del mercato Italiano.

“SumUp è fintech leader nel settore dei pagamenti digitali ed attiva in 34 mercati, con una presenza molto forte in Italia che abbiamo costruito guardando alle specificità di questo Paese, in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi particolarmente complessi e mutevoli. Ad esempio, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo seguito dal principio le novità introdotte dal Governo per incentivare i pagamenti digitali, facendone un punto di forza e trasformandole in un asset per la nostra crescita in Italia”, ha dichiarato Umberto Zola, Country Growth Lead Italia di SumUp.

All’interno del World Startup Fest anche lo Startup District - uno spazio espositivo riservato agli stand delle oltre 50 startup italiane e internazionali presenti all’evento - e lo Startup Stage, un palco “open” riservato alle testimonianze di startup e investitori, che ha offerto una panoramica completa sul mondo imprenditoriale italiano ed estero grazie alle pitch session e alle presentazioni di realtà affermate che stanno scalando i mercati globali.

Il Mainstage ha ospitato, inoltre, una tavola rotonda che ha fotografato lo stato del mercato italiano e internazionale del mondo startup e scaleup, alla quale hanno partecipato l’Onorevole Luca Carabetta, il Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri e Cosmano Lombardo. Si è trattato di un momento di confronto che ha analizzato le potenzialità e i limiti del settore ove occorre intervenire, in particolare riguardanti le difficoltà di inserimento dei giovani e delle donne.