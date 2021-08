Covid: Toti, 'per non richiudere Paese unica soluzione è vaccinarsi'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "'Non esiste il diritto a non vaccinarsi se si mette a rischio la salute del prossimo'. A stabilirlo la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che ha respinto il ricorso contro l’obbligo vaccinale presentato da un gruppo di Vigili del Fuoco in Francia. Questo ci dimostra ancora una volta quale sia la strada da percorrere. Inoltre anche per i più scettici arrivano sempre maggiori conferme dal mondo scientifico sulla sicurezza dei vaccini. Pfizer infatti ha ricevuto l’approvazione definitiva da parte della Food and drug administration: non è più considerato un farmaco sperimentale. Se non vogliamo richiudere nuovamente il Paese nei prossimi mesi l’unica soluzione è una: vaccinarsi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.