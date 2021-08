Comunali: domani Paragone presenta candidati Italexit in Toscana

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Domani il senatore Gianluigi Paragone, fondatore del partito Italexit per l'Italia, sarà in Toscana per un tour a Sesto Fiorentino (ore 12), Siena ( 17) e Grosseto (19), tre Comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative e, a Siena, le suppletive. Paragone incontrerà i cittadini e presenterà al pubblico i candidati scelti per rappresentare Italexit per l'Italia. Nell'occasione verranno anche allestiti punti di raccolta firme contro il green pass e si svolgeranno le conferenze stampa del senatore.