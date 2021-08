Calcio: Lyanco saluta il Torino, 'ti porterò sempre nel cuore'

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Sono arrivato ragazzo, partirò come uomo. Ho vissuto tante cose qui a Torino, tante cose sono successe, tante cose ho imparato. Ma è ora di salutarvi, non ho mai smesso di dare il massimo... per essere il meglio di me! grazie di tutto Torino, grazie di tutto Torino città. Vi porterò sempre nel mio cuore". A poche ore dall'ufficialità del suo passaggio al Southampton Lyanco saluta così il Torino dal suo account Instagram.