Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Sono passati 5 anni da quella terribile notte. Il mio pensiero è rivolto a chi ha perso un proprio caro, a chi ha perso la casa, a chi ha perso il lavoro o la propria azienda. Non smetterò mai di battermi per voi e per restituirvi ciò che avete perso. Una preghiera". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.