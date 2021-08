Scuola: Meloni, 'Governo si impegni per riapertura, green pass non basta'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Chiedo al Governo di attivarsi seriamente per la riapertura delle scuole. Non si pensi che il green pass risolverà i problemi, noi non ci possiamo permettere un altro anno di dad, perché a questi ragazzi abbiamo tolto tutto quello che avevano, sono quelli che hanno pagato di più la pandemia e noi li abbiamo trattati da untori e pagheranno debiti e non possiamo più permettercelo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, parlando al Meeting di Rimini.