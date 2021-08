Fiere: Eicma diventa esposizione internazionale delle due ruote

Milano 24 ago. (Adnkronos) - Eicma, l'esposizione internazionale del ciclo, motociclo, accessori diventa "esposizione internazionale delle due ruote". A poco meno di tre mesi dall’apertura della sua 78esima Edizione, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi a Rho Fiera Milano, la manifestazione dedicata all’industria del ciclo e del motociclo presenta il progetto di rebranding, che oltre alla nuova denominazione prevede anche un logo completamente rinnovato.

"Con un tratto più immediato, evocativo ed internazionale, il nuovo brand - si legge in una nota di Eicma - riafferma in modo deciso l’identità e la missione dell’esposizione". Rimane il rosso, che rappresenta la centralità della passione per il settore, ed esce dall’interno del simbolo il logotipo Eicma, che diventa protagonista al suo esterno. Vengono inoltre reinterpretati gli elementi visivi che lo compongono: il cerchio e la forcella. Il primo rappresenta la ruota, il secondo è un tributo alla filiera e all’intera industria.

Il progetto di rebrandind, curato dall'agenzia Yes Marini di Milano - sottolinea l'amministratore delegato di Eicma spa, Paolo Magri - rappresenta “un cambio di passo deciso, frutto della volontà di vedere nelle difficoltà degli scorsi mesi e nello stop forzato dell’anno passato un’opportunità per innovare nel rispetto dalla tradizione, un’occasione per investire ancora su noi stessi, sul nostro posizionamento e anche sulla nostra identità visiva”.