Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Nessuna ambiguità su #GreenPass. La libertà si basa sul rispetto delle regole. Perché rispettiamo il rosso del semaforo e ci fermiamo? Per istinto di protezione, per non provocare o subire danni. Non è diverso il principio del greenpass. Libertà non è me ne frego. #meetingdiRimini". Così Enrico Letta su twitter.