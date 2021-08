Covid, 6.076 casi e 60 decessi, tasso di positività al 2,28%

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo balzo dei contagi in Italia. Secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute i nuovi casi sono 6.076 (il 23 agosto erano stati 4.168) a fronte di 266.246 tamponi e che determina un tasso di positività al 2,28%. Impennata dei decessi, dai 44 del 23 agosto si passa ai 60 del 24. Però la regione Campania comunica che dei 13 deceduti dichiarati, 9 sono da riferirsi a un periodo compreso tra aprile e agosto 2021 e solo 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre la Regione Siciliana comunica che i deceduti oggi si riferiscono a queste date: 1 del 23 agosto, 7 del 22, 1 del 21, 1 del 18 e 1 del 16 agosto. I guariti sono 6.248, gli attuali positivi tornano a calare con una flessione di 230 e un numero totale di 135.325. Non si ferma la crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, con 4.036 degenti (+108), in terapia intensiva si trovano in 504 (+19) con 46 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 130.785. (ITALPRESS). tai/sat/red 24-Ago-21 17:53