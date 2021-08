Calcio: stampa francese, CR7 spinge per andare da Guardiola al City

Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus e trasferirsi al Manchester City. È questa l'indiscrezione lanciata dall'Equipe secondo cui Jorge Mendes, il procuratore del cinque volte Pallone d'Oro starebbe lavorando per accontentare CR7 e portarlo alla corte di Pep Guardiola. L'affare si potrebbe fare solo nel caso in cui i 'citizens' non riuscissero ad acquistare dal Tottenham Harry Kane, primo obiettivo di mercato. Ronaldo avrebbe anche preso contatto con alcuni suoi compagni di nazionale che militano tra i campione d'Inghilterra: Bernardo Silva, Ruben Dias e Joao Cancelo.