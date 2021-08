Calcio: Fonseca sull'addio alla Roma, 'Mourinho e Pinto mi hanno informato'

Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - "Mourinho? José è stato gentile da parlare con me prima e spiegarmi la situazione. Io sono stato sempre dentro il processo, niente veniva fatto alle mie spalle". Così Paulo Fonseca, ex tecnico giallorosso, al canale portoghese Sic, in merito al mancato rinnovo con il club giallorosso che ha puntato sullo 'special one': "Tiago Pinto ha sempre avuto un rapporto straordinario con me, di grande sincerità, e sapevo quello che stava per accadere. Tiago è una delle persone più oneste che abbia mai incontrato nel calcio, e anche un grande professionista. Parlavamo sempre su come si stavano sviluppando le cose", aggiunge Fonseca.