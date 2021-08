Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Joaquin Correa è a un passo dal diventare un giocatore dell'Inter. Il 27enne attaccante argentino passerà in nerazzurro, secondo quanto riporta Sky Sport, in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 30 milioni più uno di bonus. "Si stanno definendo adesso modalità pagamento, condizione del bonus e quando far scattare l’obbligo a favore della Lazio".