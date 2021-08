Roma: Pd Roma, 'ogni voto per Calenda è un voto per la Raggi'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Nella sua intervista di oggi Goffredo Bettini ha centrato il punto: per il ballottaggio contro Michetti, Calenda è fuori dai giochi, visto che arriverà quarto. Ogni voto per Calenda è un voto per la Raggi, che è terza e ancora spera di superare Gualtieri che ha sempre espresso sull'attuale amministrazione un giudizio non equivocabile. Questa è la realtà". Così Andrea Casu, segretario Pd Roma.

"Se voti Calenda, favorisci la Raggi. Calenda non l'accetta, risponde in modo confuso, confonde referendum e coalizione, sembra una mosca prigioniera in un bicchiere di vetro. Sbatte e risbatte la testa. Sempre più confuso, sempre più isolato: mentre il centrosinistra unito si batte al fianco di Gualtieri per costruire l'alternativa al fallimento Raggi e battere le destre, lui corre da solo con Renzi per mandare l'attuale Sindaca al ballottaggio".