Robinhood delude la Borsa alla prima prova dei numeri

Robinhood ha pubblicato un deludente aggiornamento dei guadagni la settimana scorsa, il primo della piattaforma di trading da quando si è quotata in borsa.

I titoli Meme come GameStop e Amc Entertainment possono aver aumentato il bilancio bancario di Robinhood all'inizio dell'anno, ma le entrate dell'ultimo trimestre - che pure sono aumentate del 131% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso – devono dire grazie a un altro asset: il trading di criptovalute ha creato circa il 51% delle entrate dell'azienda, dal 17% del trimestre precedente.

Il futuro non sembra così promettente, attenzione. Per prima cosa, una parte significativa di quel trading era su dogecoin, che gli investitori - che forse si stanno rendendo conto che non è sempre domenica - hanno mandato giù più del 50% dai suoi massimi di maggio. Aggiungete il fatto che l'estate tende ad essere comunque un periodo tranquillo, e il trading di criptovalute - e, per estensione, le entrate del segmento - probabilmente caleranno in questo trimestre.

Se il trading di criptovalute rallenta, avrà un impatto su Robinhood in uno dei due seguenti modi: o ridurrà la quantità di denaro che l'azienda genera, o almeno spingerà quei flussi di cassa in un trimestre successivo. In entrambi i casi, il suo stock - che gli investitori valutano in base a quanto denaro pensano che genererà in futuro (scontato ad oggi) - varrà meno ora, il che potrebbe essere il motivo per cui le azioni di Robinhood sono inizialmente scese del 10% giovedì.

Robinhood ha ragione ad essere nervosa per il mercato delle criptovalute: Nvidia - che ha riportato entrate e profitti migliori del previsto mercoledì - ha detto che le vendite di microchip utilizzati per il mining di criptovalute nell'ultimo trimestre sono state inferiori del 30% rispetto a quanto il produttore di chip si aspettava. Questo suggerisce che ci sarà meno entusiasmo per le criptovalute stesse andando avanti, almeno a breve termine.