Pregliasco: l’immunità di gregge non si raggiungerà, ma il vaccino è l’unica strada

"L'immunità di gregge non si raggiungerà. Ma non è un fallimento, è una caratteristica intrinseca del virus con cui abbiamo a che fare". Lo ha affermato in un'intervista al 'Fatto Quotidiano' il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano. "I coronavirus, non solo il Covid-19, non determinano immunità per la vita. Ci si può infettare se gli anticorpi prodotti dalla guarigione si esauriscono o quando scade la copertura vaccinale. Il vaccino è comunque l'unica via di uscita. Il punto di equilibrio è garantire la possibilità che la maggior parte della popolazione sia immunizzata nell'arco di 9-12 mesi. Ci sarà bisogno di una terza dose. Primo perché è una forma di sovranità vaccinale, strategica per la sicurezza, che gli Stati torneranno a esercitare, secondo perché - nell'ottica futura di una pandemia che prima o poi sarà endemica - il vaccino anti Covid potrà essere come quello dell'influenza, ossia solo per i più fragili" ha aggiunto Pregliasco.