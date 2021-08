I social “pompano” l’indignazione, parola di Yale

I "mi piace" e le "condivisioni" sui social media aiutano ad amplificare le espressioni di indignazione morale su Facebook e Twitter, spesso diffondendo maggiormente le opinioni più "estreme": lo conferma uno studio pubblicato venerdì da Science Advances. Gli utenti di Twitter che hanno ricevuto più "mi piace" e "retweet" quando hanno espresso l'indignazione per un evento attuale, che opinioni articolate e sfumate.

Un utente che normalmente aveva una media di cinque like o retweet per tweet, ma ha ricevuto il doppio di quella quantità quando ha espresso indignazione e ha aumentato la sua "espressione di indignazione" dal 2% al 3% il giorno successivo. Anche se questa cifra sembra piccola, "può facilmente scalare sui social media nel tempo", portando ad aumenti del 100% del feedback, secondo i ricercatori.

"L'amplificazione dell'indignazione morale è una chiara conseguenza del modello di business dei social media, che ottimizza il coinvolgimento degli utenti", ha detto la co-autrice dello studio Molly Crockett. "Dovremmo essere consapevoli che le aziende tecnologiche, attraverso il design delle loro piattaforme, hanno la capacità di influenzare il successo o il fallimento dei movimenti collettivi", ha detto Crockett, professore associato di psicologia alla Yale University di New Haven.

Anche se l'indignazione morale online può promuovere la cooperazione sociale e stimolare il cambiamento sociale, può anche portare a molestie di gruppi minoritari, diffusione di disinformazione e aumentare la polarizzazione politica, secondo Crockett.

Per questo studio, lei e i suoi colleghi hanno misurato l'espressione di indignazione morale su Twitter durante eventi reali controversi e hanno studiato i comportamenti dei partecipanti per verificare se gli algoritmi dei social media, che premiano gli utenti per la pubblicazione di contenuti popolari, incoraggiano le espressioni di indignazione.

Hanno raccolto le cronologie complete dei tweet di quasi 3.700 utenti Twitter "politicamente impegnati" che hanno postato almeno un messaggio sulle udienze Kavanaugh nell'ottobre 2018. Per testare come i risultati si generalizzassero agli utenti meno impegnati politicamente, i ricercatori hanno raccolto lo stesso numero di utenti di Twitter che hanno twittato almeno una volta su un incidente di maltrattamento dei passeggeri delle compagnie aeree verificatosi all'incirca nello stesso periodo.

L'analisi ha incluso più di 7.300 utenti e 12,7 milioni di tweet. Ebbene: più della metà dei tweet studiati riguardanti le udienze di Kavanaugh hanno espresso indignazione morale, come determinato da un algoritmo di apprendimento automatico sviluppato dai ricercatori. L'algoritmo ha identificato questi tweet in base alla scelta delle parole - come "disgrazia" e "disgusto" - e l'uso di lettere maiuscole e punti esclamativi, tra gli altri segni.

I membri delle reti sociali politicamente estreme hanno espresso più indignazione morale rispetto ai membri delle reti più moderate, hanno detto i ricercatori.

Tuttavia, i membri delle reti politicamente moderate erano in realtà più influenzati dalle ricompense sociali, che hanno spinto molti di loro ad assumere posizioni più estreme e ad esprimere più indignazione morale, secondo i ricercatori.

"I nostri studi trovano che le persone con amici e seguaci politicamente moderati sono più sensibili al feedback sociale che rafforza le loro espressioni di indignazione", ha detto Crockett.

"Questo suggerisce un meccanismo per come i gruppi moderati possono diventare politicamente radicalizzati nel tempo - le ricompense dei social media creano anelli di feedback positivi che esacerbano l'indignazione", ha detto.