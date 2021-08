Fece arrestare i boss Zagaria, tradito dallo Stato

L’Adn Kronos ha meritoriamente ricordato, qualche giorno fa, la scandalosa vicenda di Roberto Battaglia, l’imprenditore casertano che ebbe il coraggio di dire no a chi gli chiedeva il pizzo, che accettò di iniziare una vita blindata, in costante pericolo, pronto a muoversi in giro per i tribunali a testimoniare di persona. All’agenzia, Battaglia ha gridato tutta la sua rabbia, e la sua angoscia, per essere stato abbandonato dallo Stato, esposto al rischio di ritorsioni anche mortali e di aver visto vanificare dai processi le opportunità aperte dal suo coraggio.

E tutto senza che nessuno dei molti responsabili della filiera di omissioni e incongruenze che ha determinato tutto questo – nelle istituzioni e nella magistratura – abbiano pagato alcun prezzo.

"Questo Paese non cambierà mai. Raccontiamo le favole che tutto va bene ma qui, se non ti uccide la Camorra ti uccide lo Stato. Da due anni mi hanno tolto la scorta senza motivazione, a me, talmente stupido da denunciare e far arrestare i fratelli Zagaria e il cugino di Sandokan”.

“Il processo che vede imputato Luigi Schiavone, cugino di Sandokan, non è ancora alla fine del I grado – spiega - se non fosse stato per i miei avvocati, che con la Dda hanno contestato l'aggravante mafiosa, i reati sarebbero stati tutti prescritti: parliamo di uno che è stato arrestato in flagranza di reato nella mia azienda agricola, trovato con in tasca 150mila euro di assegni, contanti, cambiali, anche di altri imprenditori che non avevano avuto il coraggio di denunciare. I fratelli Zagaria sono stati assolti, non si capisce come, vero è che la Procura generale ha voluto fare appello in Cassazione. La mia azienda agricola, il caseificio: tutto è distrutto. I ristori non arrivano e siamo in una situazione in cui quelli che vorrebbero denunciare e guardano il mio esempio non denunciano, perché si cade dalla padella nella brace”.

Oggi, aggiunge Battaglia: “La situazione è inverosimile, ho perso le mie case in attesa di avere i ristori coi processi in corso: mia madre a 80 anni si è ritrovata senza un tetto, chi mi ridà quello che avevo? Oggi sono in affitto, mi hanno bruciato la macchina, fatto danni gravissimi alle attrezzature, all'epoca chiesi di avere un acconto sui ristori che mi spettano e sto ancora aspettando, sono 8 anni che ho fatto domanda alla Prefettura di Caserta. E non sono solo io, tanti i poveri ingenui che credono nello Stato, che hanno avuto il coraggio di denunciare, falliti perché non sono tutelati. Oggi mi dicono che sono stato un matto a denunciare, mi chiedono chi me lo abbia fatto fare. Hanno ragione. Arrivati a questo punto io non solo non rifarei mai quello che ho fatto, ma anzi invito a non denunciare, che non ne vale la pena. C'é un calo assurdo delle denunce, le associazioni anti racket non offrono supporto. Mentre i processi durano anni e anni, nel frattempo sei morto, completamente abbandonato”.

“La ciliegina sulla torta è che mi hanno tolto la scorta pur dovendo continuare a presenziare ai processi, senza alcuna protezione. Questo è l'esempio offerto a chi vorrebbe denunciare. Oggi purtroppo le emergenze sono altre – prosegue l’imprenditore casertano - l'Afghanistan, i migranti, il Covid e ogni tanto se ne escono dicendo che le mafie si infiltrano nei tessuti economici deboli. E che soluzioni offrono? Nessuna. Sono in una condizione di disastro, l'imprenditore che denuncia ha debiti anche con l'Agenzia delle Entrate e a me neanche applica la sospensiva che dovrebbe applicare per legge".

Ma non è tutto. "Per una sentenza di condanna – spiega ancora Battaglia - c'é stata una provvisionale di 25mila euro che mi spettava di diritto. Quando sono andato a richiedere il pagamento, l'Agenzia delle Entrate si è trattenuta la cifra e oggi non ho più niente, se non i debiti. Sono in un baratro. Tutto a dimostrare che non bisogna denunciare. Io sono quello che ha denunciato Zagaria e Schiavone, mi hanno messo all'asta le case, ho perso l'attività, non avendo ricevuto il giusto ristoro per rimetterla in funzione. Se mi fossi stato zitto avrei dovuto fare il sacrificio di pagare e subire ma almeno non avrei corso il rischio della vita. Come posso dire agli imprenditori che bisogna credere nello Stato se diventa sempre più assurdo andare a chiedere quello che ti spetta, nel momento in cui decidi di denunciare? Credo nella magistratura, nelle forze ordine, ma anche loro fino a un certo punto possono fare, oltre non possono più andare. Ci sono decine di casi come i miei in tutta Italia. Senza scorta, senza una tutela né una semplice vigilanza. Poi, però, ci sono giornalisti con la scorta, senza sapere quale rischio possano in realtà correre".

Il Codacons ha accolto con profonda tristezza il grido di dolore proveniente da Roberto Battaglia. L’Associazione, con Battaglia, ha organizzato nei mesi scorsi diverse forniture di beni alimentari presso i nosocomi della Capitale come gesto di solidarietà e ringraziamento verso i medici, impegnati da mesi a combattere il Covid, salvare vite umane e vaccinare la popolazione: anche Papa Francesco, con una lettera, ha espresso gratitudine al Codacons e a Roberto Battaglia per le iniziative di solidarietà realizzate a Roma durante l’emergenza Covid.

Quanto raccontato da Battaglia è sconcertante e inaccettabile. Se questo è il trattamento che lo Stato riserva ai suoi figli più fedeli, quelli capaci di ribellarsi alle reti invisibili del racket e della sopraffazione, non ci si deve stupire se le denunce sono sempre meno: e allora non ha senso riempirsi la bocca parlando di legalità, se poi gli esempi concreti – come in questo caso – dicono l’esatto opposto. Per queste ragioni, e per il profondo impatto simbolico che storie del genere esercitano sugli altri imprenditori e su tutti i cittadini vessati da mafie e organizzazioni criminali, l’Associazione chiede che sia ripristinata al più presto la scorta di Roberto Battaglia e che le istituzioni si adoperino per fare in modo che le barriere economiche, fiscali e legali incontrate da questo esempio di civismo e rispetto della legalità siano al più presto superate.

Sarebbe un modo, finalmente tangibile, per far sentire che lo Stato c’è e rimarrà al fianco di chi denuncia: un inizio, se si vuole davvero contrastare il crimine.